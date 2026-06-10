有賀未来さん＝撮影・武藤奈緒美小説家志望の清繭子が、小説の公募新人賞受賞者に歯噛みしながら突撃取材する。なぜこの人は小説家になれたのか、（そして、なぜ私はなれないのか）を探求し、“小説を書く”とは、“小説家になる”とは、に迫る。今回の「小説家になった人」は、「あなたが走ったことないような坂道」で、第57回新潮新人賞に選ばれた有賀未来（みく）さん。受賞時は高校3年生！若い感性が評価されるなら大人の