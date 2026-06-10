『成瀬は天下を取りにいく』の舞台になった西武大津店。２０２０年８月末に閉店するまでのひと月が描かれる＝２０年１月、大津市ディスカバー・ジャパンという旧国鉄のキャンペーンが始まったのは１９７０年だった。１０代の頃、駅で見たそのポスターが日本の旅に憧れた最初の機会だったと思う。元祖ディスカバー・ジャパンというべきは地理学者の志賀重昂（しげたか）による明治の名著『日本風景論』（１８９４年／岩波文庫な