給食業界で、受発注や献立作成などの業務を効率化するデジタルサービスが相次いで登場している。給食現場では、施設ごとに異なる発注方法や栄養管理、原価管理などへの対応が求められ、外食向けサービスをそのまま転用することは難しい。近年は、給食業界特有の業務に対応したシステムの開発が進み、人手不足が深刻化する現場の負担軽減につなげようとする動きが広がっている。飲食店と卸売業者をつなぐ受発注プラットフォーム「ク