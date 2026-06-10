外食・給食事業等を手掛けるONODERA GROUPが、新潟県関川村で稲作事業に参入している。地元農園の従業員を雇用し、約38haの農地を自社農場として運営する。初年度は約200トンの米の生産を見込む。5月8日に現地を取材すると、農家の雇用安定と生産性向上を図りながら、直播栽培や衛星画像、AIなどを活用した農業にも取り組んでいた。近年、米価の上昇や米の供給不安を背景に、外食・給食企業の間では、米を安定的に調達するため、稲