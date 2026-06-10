知英 KARAのメンバーで、俳優や歌手として活躍する知英が、日韓を中心としたアジア諸国の文化交流を目的に創設された「ASIA CULTURE AWARDS」で、アジア・カルチャーブリッジ賞を受賞した。この賞は、国や文化を超えて人々をつなぎ、交流の懸け橋となった方に贈られるもの。９日、東京ガーデンシアターで開催の「ASIA CULTURE FESTIVAL 2026」内で行われた授賞式に、パンツスタイルの黒のセットアップ姿で登場した