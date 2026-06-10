【山田美保子のミホコは見ていた！】４月期の連続ドラマが最終章に突入し、同時に７月期の連ドラ情報が続々と解禁されている。今田美桜がテレビ朝日系ドラマ初主演を務めることが話題の「クロスロード〜救命救急の約束〜」の豪華共演者が８日、一挙に発表され、船越英一郎、戸次重幸、小雪らの中に赤間麻里子の名を見つけた。２０２４年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」以来、「アンメット−ある脳外科医の日記−」（