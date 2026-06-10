俳優の長谷川京子（47）が10日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットの近況を公開した。【写真】47歳・長谷川京子、美くびれ＆おしゃれな日常ショット投稿で「Eat Work Workout」と絵文字を添えてつづり、8枚の写真を公開。料理のショットやラフなファッションで鏡の前でポーズを決めるショット、ウエストあらわなショート丈のトップスにサングラスを合わせて出かけたシーンのショットなど、日常の様子がうかがえる