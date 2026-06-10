サッカーワールドカップの開幕が迫る中、イランサッカー連盟はイランに割り当てられていたチケットが取り消されたと明らかにしました。ロイター通信によりますと、イランサッカー連盟は9日、イランに割り当てられたワールドカップのチケットが取り消され、渡航の準備をしていたサポーターが観戦できなくなったと発表しました。ワールドカップでは、自国代表が出場する試合のチケットの8％を受け取り、独自の基準でサポーターに分配