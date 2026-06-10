３１年ぶりに開催される大相撲パリ公演（６月１３日と１４日、アコー・アリーナ）に向け、横綱大の里（二所ノ関）ら力士、日本相撲協会関係者ら６５人が１０日、航空機に搭乗して出発する羽田空港に姿を見せた。夏場所は霧島との優勝決定戦を制し、２度目の優勝を飾った小結若隆景（荒汐）は濃紺の着物姿。昨年１０月のロンドンに続く海外公演に「心境的には前回の時と変わらないですね。パリの皆さんにいい相撲を見せられたら