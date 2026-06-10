三重県伊勢市に本社を置く「ぎゅーとら」が、七夕限定の「ちらし寿司」を販売するのを前に、市内にある船江上社神社で「ちらし寿司」に使う食材を神前に供え、食べた人たちが幸せになることを祈願しました。9日はマスコットキャラクターの「トライくん」や「ラブちゃん」、「ココロっけ」も関係者とともに参加して、神職が食材のおはらいをし、祝詞（のりと）をあげる様子などを見守りました。今年で6年目の販売となる「七夕幸運ち