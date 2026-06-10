電話で職場での悩みや不安などの労働相談を無料で受け付ける「労働相談ホットライン」が、9日から全国一斉に始まりました。全国47の労働組合の地方連合会では、年に3回、通常よりも強化して全国一斉の労働相談を行っていて、三重県内でも9日と10日の2日間行われています。今月は男女平等月間であることから、今回は子育てと仕事の両立や給与や昇進の差など、働く女性が抱えている悩みや不安などを中心に相談を受け付けています。9