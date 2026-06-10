「息子さん夫婦と一緒で安心ね」「毎日お孫さんに会えて幸せでしょう」――。高齢になった親世代にとって、子ども家族との同居は理想的な老後に見えるかもしれません。しかし、同じ屋根の下で暮らしていても、心の距離までは埋まらないことがあります。同居生活のなかで居場所を失った81歳女性の事例とともに、その現実を見ていきましょう。幸せな同居生活のはずが…「家の中で孤立」の現実夫を見送り、独り身となった元専業主婦の