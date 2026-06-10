小学生が将来の夢を叶えるために必要なお金の使い方などをファイナンシャルプランナーから学ぶ特別授業が9日、三重県亀山市で行われました。この取り組みは、金融経済教育の普及を目的に日本FP協会が全国各地で開いているもので、亀山市の亀山東小学校の6年生、70人が参加しました。まず、大学などでファイナンス教育を行っているファイナンシャルプランナー・稲垣裕子さんが講義を行い、「目標のために何をすればいいのか考えるこ