津市の三重県総合文化センターでは、7月7日の七夕を前に、短冊に願いを書いて飾り付けるイベントが行われています。「そうぶんのたなばた」と名づけられたこのイベントは、三重県総合文化センターで毎年開かれている恒例のイベントで今年で12回目となります。館内3カ所に設置された笹には、ホールイベントで使用したカラーフィルムの端材でつくった飾りが施されているほか、世界平和や、幸せな暮らしへの願いが書かれた短冊で彩ら