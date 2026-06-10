三重県内で交通死亡事故が多発していることを受け9日、市町の交通安全担当者を対象にした会議が開かれ、高齢者や子どもなどターゲットを絞って啓発活動を展開していくことなどを確認しました。三重県警察本部によりますと、今年に入ってから8日までに三重県内では2万4700件の交通事故が発生し、31人が亡くなっていて、死者の数は去年の同じ時期に比べて10人増加しています。この状況を受け三重県は、先月26日に交通死亡事故多発警