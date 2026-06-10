8日朝、三重県松阪市の水田でクマの可能性があるフンが見つかりました。松阪市ではフンを回収して詳しい調査を行う予定で、住民らに注意喚起を行っています。松阪市によりますと、8日午前8時頃、松阪市桂瀬町の水田で草刈りをしていた農家の人が、畔の上に野生動物のフンを発見したということです。フンは握りこぶし大のものが2つ重なって見つかったということで、検査機関で写真による確認を行ったところクマの可能性があるとわか