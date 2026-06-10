今後派生モデルの「オフロード仕様」追加も予定三菱自動車工業（以下、三菱）の北米法人は2026年6月9日（現地時間）、新型EV（電気自動車）「エクリプス スポーツバック」（2027年モデル）を世界初公開しました。エクリプスの車名は、1989年に誕生した北米向けスポーツクーペに端を発し、2012年まで4世代にわたって継承されました。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これが世界初公開された三菱の「新型クーペSUV」です！ 画