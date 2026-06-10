私はモモカ。息子ヨシユキが「パパはイクメンではない」と真実を暴露し、夫アサヒの嘘が露呈しました。ところが義母の怒りの矛先は、なんと私に。「嘘を知りながら黙って私をせせら笑っていた、陰険な女だ」と逆ギレし、罵倒してきたのです。挙句の果てに、あろうことかアサヒまでが「黙っていたお前のせいで引くに引けなくなった」と被害者面で加勢してきます。嘘をついた本人と、勝手に騙されて踊っていたふたりが結託して私を悪