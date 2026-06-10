さわやかな香りが特徴の大葉。子どもの頃は苦手だったけれど、大人になったらおいしさに気づいたという人もいるのではないでしょうか。今回ママスタコミュニティに「大葉が好きすぎる」というママから投稿がありました。『大葉のおすすめの食べ方があったら教えてほしいです』大葉といえば、ネギやミョウガなどとともに薬味の代表格。そのイメージが強いだけに「大葉を使った料理」はなかなか思い浮かばないかもしれません。この投