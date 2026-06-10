〜 2025年「合同会社」の新設法人調査 〜2025年に全国で新たに設立された法人（以下、新設法人）は、15万7,011社（前年比1.9％増）だった。このうち、合同会社は4万4,991社（同6.8％増、2,884社増）で、全体の約3割（28.6％）を占めた。法人格別では、「株式会社」が10万558社で最多だったが、新設法人数は2年連続で前年を下回った。「株式会社」の勢いに陰りがみえる一方で、「合同会社」は増勢をたどり、新設法人数の伸びを