元広島の前田智徳氏（54）のスタッフが運営するインスタグラムが10日までに更新され、日本ハムのレジェンドとのゴルフ2ショットを披露した。「本日は、日ハムOBの田中幸雄さんと東松苑ゴルフ倶楽部（栃木県足利市）でラウンド」と書き出すと、自身と田中氏とのゴルフウエアでの2ショットをアップ。「肩の痛みが再発してしまいましたが、シニア地区予選に向けた練習ラウンドにお付き合いいただきました」とし、「田中さんに毎