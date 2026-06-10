◇ナ・リーグロッキーズ−カブス（2026年6月9日デンバー）ロッキーズの菅野智之投手（35）が9日（日本時間10日）、本拠地でのカブス戦に先発登板し、「日本人対決」となった鈴木誠也との2回第1打席の対戦で、左飛に封じた。4球目の80マイル（約129キロ）のカーブで打球を詰まらせた。両者は3月のWBCでも「侍戦士」として戦った同僚。菅野は、昨季8月2日のメジャー初対戦となった一戦でも2打数無安打に封じている。これ