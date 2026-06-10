◇ナ・リーグドジャース−パイレーツ（2026年6月9日ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が9日（日本時間10日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。7回の第5打席は押し出し四球で打点を稼いだ。7回、ドジャース打線は打者一巡の猛攻を見せ、大谷は1死満塁で2度目の打席を迎えたが、冷静に押し出し四球を選んで追加点を奪った。この回、無死二塁で迎えた第4打席も中前適時打を放っていた。試合は