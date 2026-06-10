関係先から押収された偽造ナンバープレートなど＝4日、横浜・戸塚署神奈川県警などの合同・共同捜査本部は10日までに、盗難車を受け取ったとして組織犯罪処罰法違反（犯罪収益収受）の疑いで、茨城県の外国籍の男2人を再逮捕した。少なくとも関東地方4県で300台以上の車が盗まれた被害があり、そのうち多くが男らが運営する茨城県の自動車解体作業場に搬入されたとみて裏付けを進める。再逮捕されたのは同県大洗町、ウガンダ国