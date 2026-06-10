4人組バンドSir Vanityが10日までに公式サイトを更新。ベーシスト桑原聖（さとる）の活動自粛を報告した。桑原をめぐっては、不倫関係にある相手を社内に呼び関係を持ったなどとする情報がSNS上で拡散されていたが、桑原が代表を務めるレーベル「Arte Refact」が6日、公式サイトで「内容の事実関係に関しては真実とは異なる部分が幾つかあるものの、概ね事実と確認をしております」と明らかにして謝罪。桑原も自身のXで「この度は