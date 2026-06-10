◆米大リーグロッキーズ―カブス（９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が９日（日本時間１０日）、本拠地・カブス戦で先発登板し、カブス・鈴木誠也外野手（３１）は「６番・右翼」でスタメン出場し、２回の今季初対決は、菅野が左飛に打ち取った。菅野は初回、１死から安打を浴びたが、ブッシュを二ゴロ併殺打。１回裏にはロッキーズのグッドマンがカブス先発の元ソフトバン