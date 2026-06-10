◆米大リーグレイズ４―３レッドソックス（９日、米フロリダ州セントピーターズバーグ＝トロピカーナフィールド）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が敵地のレイズ戦に「５番・ＤＨ」で２試合ぶりのスタメン出場も、４打数ノーヒットに終わった。２試合連続無安打で打率は２割３分６厘まで下がった。第１打席から二ゴロ、左直、一ゴロ、一ゴロとひっかけての内野ゴロが目立った。５月２４日のツインズ戦で本塁打を放っ