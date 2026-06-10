◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（９日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。打者一巡で回ってきた７回１死満塁の第５打席は右腕ビドワから押し出し四球を選び、１イニング２打点目を挙げた。続くパヘスが右犠飛を放つと、３番フリーマンが通算２５００安打となる中前適時打。チームは１イニング