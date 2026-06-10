スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」によると、近年メジャーリーグの捕手たちの間で、股間や内ももにファウルチップを受けるケースが増えているという。その最大の理由として挙げられているのが、現在ではほぼ標準となった「ワンニー・スタンス（片膝を地面につける捕球姿勢）」だ。2020年には全投球の23％でしか使われていなかったこの姿勢は、今季には96％まで普及した。捕手にとって大きなメリットがあるからだ。膝や太