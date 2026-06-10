阪神の椎葉剛投手（24）が10日、SGL尼崎でのファームの残留練習に合流した。このまま出場選手登録を抹消されることが濃厚となった。前日9日のソフトバンク戦では2番手で登板も3被弾するなど2回6安打5失点と乱調。結果を残せなかった。