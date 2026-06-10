元テレビ朝日社員の玉川徹氏が10日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。宇都宮市の市街地にクマが現れ、市が麻酔銃を使い1頭を捕獲したと発表したことについてコメントした。体長約1メートル体重約100キロ、ツキノワグマの雄の成獣とみられ、市中心部では6日以降、目撃が相次いでいた。同市でのクマの捕獲は2020年以来で、市街地では初めてだという。北方の山地から迷い込ん