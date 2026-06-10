モデル・俳優の佐々木希（38）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。【写真】「めんこいですね〜」バスローブ姿を披露した佐々木希※6枚目佐々木は9日に「本日、デビュー20周年カレンダーの販売が開始しました」と報告。「先日、渋谷HMVさんにてイベントを行わせていただき、沢山の方々がカレンダーのお渡し会に来てくださり、短い時間でしたが一人一人直接近くでお会いし、お話ができて、とても嬉しかったです」と伝え