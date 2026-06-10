【ワシントン共同】米南部テキサス州のパクストン司法長官（共和党）は9日、同州内で実施されるサッカー・ワールドカップ（W杯）の試合を巡り、チケット購入後に座席の位置が変更されたとの苦情が寄せられているとして、国際サッカー連盟（FIFA）を調査すると発表した。テキサス州ではヒューストンとダラス郊外で試合が予定され、日本代表もダラス郊外で2試合を戦う。今回のW杯はチケット価格が高額で、苦情が相次いでいる。東