Ａｏｂａ－ＢＢＴは３日ぶりに反発している。９日の取引終了後に関東財務局に提出された大量保有報告書で、香港に拠点を置く投資運用会社グローバル・マネジメント・パートナーズと共同保有者による株式保有割合が５．０１％と、新たに５％を超えたことが判明。これを受けて、需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は「純投資及び中長期的な企業価値の向上を期待して保有」としており、報告義務