栗田工業は５月１５日に年初来高値９５０８円をつけたあと調整しているが、業績拡大期待を背景に５ケタ台での活躍が期待できる。時価水準は拾い場といえよう。 足もとは電子市場、一般水処理市場ともに良好な事業環境にある。電子では、各グローバル半導体メーカーの装置案件の獲得が進んでおり、超純水水処理装置だけでなく、競争力が高い排水回収システムでは、顧客数拡大も含む対応案件の増加が進む。