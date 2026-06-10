午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０１８、値下がり銘柄数は５０８、変わらずは３２銘柄だった。業種別では３３業種中１７業種が上昇。値上がり上位に不動産、銀行、保険、サービスなど。値下がりで目立つのは非鉄金属、その他製品、情報・通信など。 出所：MINKABU PRESS