眼圧を下げることで症状の改善を目指す「緑内障手術」。多くの眼科でおこなわれている一般的な治療法ですが、手術を受ける前に眼科医に確認すべきことがあります。手術の行い方や術式など、「小江戸眼科内科 白内障・緑内障・糖尿病クリニック」の庄司先生に解説していただきました。 監修医師：庄司 拓平（小江戸眼科内科白内障・緑内障・糖尿病クリニック） 防衛医科大学校卒業。その後、防衛医科大学校病院専門研修医、