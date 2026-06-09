高齢の方向けの住まいを検討するなかで、住宅型有料老人ホームという言葉を目にする機会が増えています。しかし、介護付有料老人ホームやサービス付き高齢の方向け住宅との違いがわかりにくく、どのような人に向いているのか迷う方も多いのではないでしょうか。 住宅型有料老人ホームは、生活支援を受けながら自分らしい暮らしを続けられる一方で、介護サービスは外部利用となるなど、特徴的な仕