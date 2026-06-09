慢性的な頭痛に悩まされている人は多いと思います。頭痛があると仕事や勉強に集中できずパフォーマンスが落ちるだけでなく、吐き気やめまいなどの症状も伴うことがあります。また、「脳の病気ではないか？」と心配になって受診する人も少なくありません。頭痛で病院を受診する場合には、どのような検査がおこなわれるのでしょうか。今回は「原脳神経外科クリニック」の原先生に解説していただきました。 監修医師：