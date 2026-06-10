前立腺がんの治療には手術・放射線治療・ホルモン療法など複数の選択肢があり、費用はその方法や病期によって大きく異なります。治療費の全体像を事前に把握しておくことは、医師との話し合いをスムーズに進めるうえでも役立ちます。高額療養費制度などの公的な支援を活用することで、経済的な不安を軽減しながら治療に向き合いやすくなります。 監修医師：村上 知彦（薬院ひ尿器科医院） 長崎大学医学部医学科 卒業 /