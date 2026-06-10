DRESS DESIGN WORKSが展開するキャバクラドレスブランド「Tika（ティカ）」はこのほど、2026年の新作浴衣コレクションを公式オンラインショップにて発売しました。■ニュアンスカラーやフラワー柄の「SWEETシリーズ」も同コレクションでは、浴衣初心者でも1人で簡単に着られる「2WAYワンピース浴衣」のほか、ニュアンスカラーやフラワー柄を取り入れた「SWEETシリーズ」などを展開しています。「2WAYワンピース浴衣」の注目は、淡