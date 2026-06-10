ロフトは、気温や湿度がさらに高くなるこれからの時期に向け、汗や髪のうねりなど、この季節ならではの悩みに合わせたアイテムを、全国のロフト及びロフトネットストアにて展開しています。汗腺に蓋をつくる有効成分塩化アルミニウム配合のスプレーや、お風呂で使える汗ケアアイテム、湿気でうねる髪におすすめのヘアオイルなど、種類豊富に取りそろえています。・展開場所：銀座ロフト、渋谷ロフトほか、全国のロフト及びロフトネ