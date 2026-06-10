開催：2026.6.10 会場：トロピカーナ・フィールド 結果：[レイズ] 4 - 3 [Rソックス] MLBの試合が10日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとRソックスが対戦した。 レイズの先発投手はニコラス・マルティネス、対するRソックスの先発投手はペイトン・トーリで試合は開始した。 3回表、1番 ジャレン・デュラン 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでRソックス得点