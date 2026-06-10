ヘソプロダクションは6月中旬、EXPO2025 公式ライセンス商品として黒ミャクミャクの立体キーホルダーとボールチェーンマスコットを発売します。■推しカラーで選べる全6色展開同商品は、大阪・関西万博公式キャラクターである「黒ミャクミャク」の立体キーホルダーとボールチェーンマスコット。それぞれ、レッド、ピンク、パープル、ブルー、グリーン、イエローの6種類を展開しています。■商品概要商品名：黒ミャクミャク 立体キ