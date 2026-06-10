九州製氷が運営するかき氷専門店「おいしい氷屋 天神南店」では6月4日、「ブラックモンブラン」を展開する竹下製菓とのコラボレーション商品「ブラックモンブランかき氷」を期間・数量限定で発売しました。■ブラックモンブラン使用のアイス入りで懐かしい味わいに同商品は、ブラックモンブランならではの「チョコ×クランチ×バニラ感」と、ふわふわに削られた純氷のバランスにこだわりました。中には、ブラックモンブランに使用