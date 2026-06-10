浦和レッズの田中達也監督が、シーズン終了に際してファン・サポーターへ率直な思いを伝えた。クラブは６月９日、公式Xで田中監督のメッセージを公開。約１か月半にわたって指揮を執った暫定監督が、悔しさとクラブへの思いを吐露している。田中監督は４月28日、退任したマチェイ・スコルジャ前監督の後任としてトップチームの指揮官に就任。それまでU-21チーム監督兼トップチームアシスタントコーチを務めていた指揮官は、J１