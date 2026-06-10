◆最も劇的なのは、"ノンAI"企業がAI企業に生まれ変わる瞬間 6月5日（現地時間、以下同）に発表された米雇用統計が市場予想を上回る結果となり、FRB（米連邦準備制度理事会）の年内利上げ観測が強まるとともに、4月以降続いた上昇相場に一服感が出ている。改めて市場を振り返れば、3月安値から5月末にかけてS&P500株価指数は20％、ナスダック総合指数は30％、フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）は81％上昇していた