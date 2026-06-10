10日10時現在の日経平均株価は前日比561.91円（-0.86％）安の6万4854.72円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1018、値下がりは508、変わらずは32と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は444.9円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が159.3円、ＴＤＫ が70.4円、フジクラ が56.92円、キオクシア が49.75円と続いている。 プラス寄与度トップは東エレク で