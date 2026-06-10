2026年6月8日、韓国・聯合ニュースなどは、李在明（イ・ジェミョン）大統領が日本と韓国の物品役務相互提供協定（ACSA）について、その必要性を認めながらも、「国民感情を考慮すると、現時点では受け入れることは難しい」と述べたと伝えた。就任1周年の記者会見で、日本メディアの質問に答えたもの。高市早苗首相に対し、「私としては現実的な必要性があると感じている。（しかし）このようなことを言うと叱られる。私たちの立場