１０日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、夕凪（村上穂乃佳）をモデルにしたシマケン（佐野晶哉）の記事の続報が掲載。更に多くの人に影響を与える。夕凪がモデルの夕顔の記事は反響を呼び、続報が掲載。夕顔は雪国育ちの４人きょうだいの長女で、家族の為に売られていく…という涙、涙の生い立ちと、「女郎の境遇のいびつさをたっぷり情に訴えている」（槇村）記事で、夕凪をとっとと退院させたい副院長でさ